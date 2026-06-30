Todo cidadão tem importantes direitos e é preciso estar atento para que boas oportunidades não terminem sem o conhecimento. Pegando gancho neste pensamento, temos uma importante informação sobre um benefício escolar, com prazo final para esta terça-feira (30).

As famílias de estudantes da rede pública do Distrito Federal têm até esta terça-feira (30) para retirar os lotes do Cartão Uniforme Escolar disponibilizados até maio de 2026. Após o fim do prazo, os cartões que não forem retirados serão recolhidos pelo Banco de Brasília (BRB).

Segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal, mais de 405 mil estudantes já foram beneficiados pelo programa. No entanto, a pasta informa que um número significativo de famílias ainda não retirou o cartão ou não utilizou o crédito para a compra dos uniformes escolares.

Até o momento, foram emitidos sete lotes do Cartão Uniforme Escolar para o uniforme regular e dois lotes destinados ao modelo cívico-militar. O BRB também registrou baixa procura tanto pela retirada dos cartões quanto pela utilização do benefício nas malharias credenciadas.

As famílias podem consultar o local de retirada do Cartão Uniforme Escolar por meio do portal BRB Social. Já o saldo disponível pode ser verificado no aplicativo BRB Social, disponível para smartphones.

Créditos: Governo do Distrito Federal

Como funciona na prática esse benefício

O Cartão Uniforme Escolar é um benefício criado pela Lei nº 7.745/2025 para garantir o acesso dos estudantes aos uniformes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O programa substituiu a entrega direta das peças por um sistema de crédito anual, oferecendo mais praticidade às famílias e agilidade na aquisição dos itens.

Por meio de um cartão magnético, os responsáveis recebem um crédito de R$ 282,99 para comprar o uniforme em estabelecimentos credenciados. O modelo é semelhante ao utilizado em outros programas sociais, como o Cartão Material Escolar, permitindo que cada família escolha quando e onde realizar a compra dentro da rede autorizada.

O benefício é destinado a todos os estudantes regularmente matriculados na educação básica da rede pública do Distrito Federal, sem exigência de renda ou necessidade de inscrição. Para garantir o recebimento do crédito, basta manter atualizados os dados do aluno e do responsável na secretaria da escola.

O valor disponibilizado no Cartão Uniforme Escolar corresponde às sete peças que compõem o uniforme padrão da Secretaria de Educação do DF: três camisetas de manga curta, duas bermudas, uma calça e um casaco.