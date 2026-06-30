O Iraque manifestou interesse em integrar o BRICS no futuro. Em entrevista à agência russa TASS, o embaixador iraquiano na Rússia, Dr. Abdul-Karim Hashim Mostafa, afirmou que considera o bloco uma organização de grande importância e declarou esperar que o país possa se tornar membro.

Segundo o diplomata, uma eventual adesão dependerá das regras e dos critérios estabelecidos pelo próprio BRICS para a entrada de novos integrantes.

Créditos: Fernando Frazão/Agência Brasil

Grupo criado em 2006 por importantes potências

Criado em 2006 por Brasil, Rússia, Índia e China, o BRICS passou a contar com a África do Sul em 2011 e ampliou significativamente sua composição nos últimos anos.

Em janeiro de 2024, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia tornaram-se membros plenos, enquanto a Indonésia ingressou oficialmente no bloco em janeiro de 2025, fortalecendo o grupo no cenário internacional.

Caso venha a integrar o BRICS, o Iraque poderá ampliar sua participação em um dos principais fóruns de cooperação entre economias emergentes.

O país ocupa posição estratégica no Oriente Médio, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e mantém relações diplomáticas relevantes com diversas potências, fatores que podem aumentar sua importância dentro do bloco.

Embora o governo iraquiano ainda não tenha anunciado um pedido formal de adesão, a declaração do embaixador evidencia o interesse de Bagdá em fortalecer parcerias econômicas e ampliar sua presença em mecanismos multilaterais.

O movimento também reforça a crescente atratividade do BRICS entre países que buscam diversificar suas relações internacionais e ampliar a cooperação com economias emergentes.