A fase 16 avos de final está pegando fogo na Copa do Mundo 2026 e outro duelo que promete envolve Costa do Marfim x Noruega. Esse jogo vale uma atenção especial de nós brasileiros, afinal é daí que sairá o adversário da nossa Seleção, nas oitavas de final da competição.

Pegando carona neste duelo que promete fortes emoções, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem pode levar a melhor nessa partida e ainda a antecipação do placar desse jogo, que vai agitar o Mundial.

De acordo com a IA, de um lado temos a seleção marfinense que deve apostar na força física, na velocidade pelos lados do campo e na intensidade para surpreender. Do outro, a Noruega chega embalada pelo talento de Martin Ødegaard na criação e pelo faro de gol de Erling Haaland, um dos atacantes mais decisivos do futebol mundial.

Como chegam as equipes para a partida

A Costa do Marfim fez uma fase de grupos consistente e demonstrou personalidade ao abrir o placar em todas as partidas disputadas. Liderada por Nicolas Pépé e por uma geração de jovens talentosos, a equipe aposta em transições rápidas e pressão ofensiva. A principal preocupação, porém, está na defesa, que apresentou falhas na derrota para a Alemanha.

Já a Noruega chega confiante após preservar alguns titulares na última rodada da fase de grupos. Com Ødegaard comandando o meio-campo e Haaland como principal referência ofensiva, os noruegueses contam ainda com Alexander Sørloth para formar um ataque de grande poder de fogo.

Os pontos para ficarmos de olho, segundo a IA

A tendência é de uma partida aberta, com as duas seleções buscando o ataque desde os primeiros minutos. A Costa do Marfim dificilmente adotará uma postura defensiva, enquanto a Noruega costuma acelerar o jogo e atacar de forma vertical.

O desempenho do meio-campo marfinense será determinante. Se Martin Ødegaard encontrar liberdade para organizar as jogadas, Haaland e Sørloth terão boas oportunidades para decidir a partida. Por outro lado, a velocidade dos atacantes africanos pode explorar eventuais espaços deixados pela defesa norueguesa durante a pressão ofensiva.

Palpite da Inteligência Artificial: classificação norueguesa

Ainda de acordo com o Gemini, a expectativa é de um confronto equilibrado e com boas chances de gol para ambos os lados. No entanto, a qualidade individual da Noruega, especialmente a capacidade de decisão de Erling Haaland em partidas eliminatórias, pode fazer a diferença.

Com isso, o palpite da IA para o confronto é Noruega 2 x 1 Costa do Marfim, com classificação dos noruegueses no tempo regulamentar. Sendo assim, caso se confirme o placar, teremos o Brasil encarando os europeus, no próximo domingo (5). Se isso realmente vai acontecer, só o tempo dirá.