O Ministério da Educação (MEC) inicia o pagamento da terceira parcela do programa Pé-de-Meia, com valores de R$ 200. Os depósitos começam nesta segunda-feira, dia 25, e se estendem até 1º de junho.

Para receber o benefício, os estudantes devem estar cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). Os critérios de elegibilidade incluem ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos no EJA (Educação de Jovens e Adultos). Além disso, é necessário que o CPF esteja regularizado e que os alunos mantenham uma frequência mínima de 80% nas aulas.

Benefícios do programa

Desde sua implementação, o programa Pé-de-Meia já beneficiou aproximadamente 5,6 milhões de estudantes, o que representa mais da metade dos alunos do ensino médio público no Brasil.

O investimento total do Governo Federal na Poupança do Ensino Médio alcançou R$ 18,6 bilhões durante os anos letivos de 2024 e 2025. Com isso, os alunos têm a possibilidade de receber até R$ 9,2 mil, considerando todas as parcelas de incentivo.

Os estudantes do ensino médio têm direito a uma série de parcelas. Além da parcela de matrícula de R$ 200, eles podem receber até nove parcelas de frequência de R$ 200 cada. Para os concluintes do ensino médio, há um pagamento adicional de R$ 200 pela participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e uma parcela de R$ 1.000 pela aprovação na série em que estão cursando.

Os alunos do EJA também são contemplados pelo programa, recebendo uma parcela de matrícula de R$ 200 e até oito parcelas de R$ 225, sendo que até quatro delas podem ser pagas por semestre. Assim como os estudantes do ensino médio regular, os concluintes do EJA também recebem R$ 200 pela participação no Enem e R$ 1.000 pela aprovação na série.