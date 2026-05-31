O aplicativo Caixa Tem é uma ferramenta essencial para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário de pagamentos é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), e as datas variam para cada grupo de beneficiários.

O uso do Caixa Tem permite que as famílias acessem os valores de forma prática, facilitando o gerenciamento do auxílio. Os beneficiários do Bolsa Família devem estar atentos às suas datas de pagamento, que são escalonadas ao longo do mês.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo, onde é possível verificar não apenas a data, mas também o valor a ser recebido. O Caixa Tem também possibilita a realização de transferências via Pix, pagamentos de contas e saques, tornando-se uma plataforma completa para a administração do benefício.

Critérios para Receber o Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família em junho de 2026, as famílias precisam atender a alguns critérios estabelecidos pelo programa. É necessário ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Além disso, as informações do cadastro devem ser mantidas atualizadas a cada 24 meses. O cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação, como vacinação de crianças e a frequência escolar, também é exigido.

O pagamento do Bolsa Família em junho de 2026 segue o seguinte cronograma:

Final do NIS 1: 17/06/2026

Final do NIS 2: 18/06/2026

Final do NIS 3: 19/06/2026

Final do NIS 4: 22/06/2026

Final do NIS 5: 23/06/2026

Final do NIS 6: 24/06/2026

Final do NIS 7: 25/06/2026

Final do NIS 8: 26/06/2026

Final do NIS 9: 29/06/2026

Final do NIS 0: 30/06/2026