Depois de tomar o famoso “chapéu” do Barcelona, o Real Madrid assinou contrato com um outro meio-campista espanhol. Trata-se de Thiago Pitarch, garoto de apenas 19 anos de idade, tratado como uma joia das categorias de base do gigante da capital espanhola.

O novo vínculo do garoto tem validade até meados de 2030 e seu nome já consta no site oficial do clube. Pitarch, portanto, ficará como opção para o técnico José Mourinho no decorrer da temporada 2026/27, que se inicia oficialmente neste fim de semana para o time merengue.

Tiago chegou a ganhar oportunidades sob o comando de Álvaro Arbeloa, ao longo da jornada passada. O treinador o conhecia das categorias de base e, quando chegou ao profissional, começou a lhe dar minutos. Não por acaso, o ex-lateral tentou levá-lo junto consigo para o Fulham, da Inglaterra, por empréstimo. O Real, no entanto, recusou.

Com um plantel reformulado em relação ao que disputou a temporada passada, a equipe merengue se prepara para dar o pontapé inicial na nova campanha. No sábado (22), às 16h30 (de Brasília), o Madrid enfrenta o Espanyol, fora de casa, em partida válida pela primeira rodada de LaLiga.

Créditos: Instagram/Real Madrid

Barcelona “roubou” Rodri do Real Madrid

Em determinado momento, Rodrigo chegou a ser dado como reforço certo do Real Madrid após a Copa do Mundo de 2026. Acontece que o Barcelona se colocou nas negociações com o Manchester City e estragou os planos do arquirrival, ganhando a preferência do jogador.

As ofertas apresentadas pelos gigantes espanhóis eram parecidas em termos financeiros. No fim das contas, prevaleceu a preferência do Bola de Ouro de 2024, que se viu se dando melhor sob o comando de Hansi Flick do que de José Mourinho.

O negócio gira em torno de 75 milhões de euros. O anúncio oficial foi feito pelo Barça nesta terça-feira (18).