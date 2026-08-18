Um dos grandes nomes do futebol mundial na atualidade, Harry Kane desperta o interesse do poderoso mercado saudita e pode deixar o Bayern de Munique. Enquanto isso, Richarlison, seu ex-companheiro de ataque no Tottenham, pode mudar de clube na Premier League.

De acordo com o portal TEAMtalk, o Al-Hilal abriu conversas com o estafe do Furacão para tratar de uma possível transferência ainda nesta janela. Diante da possibilidade de perder Karim Benzema, o poderoso time saudita tem o camisa 9 do Bayern como seu principal alvo no mercado da bola.

Ainda não há uma definição, mas os sauditas prometem colocar um caminhão de dinheiro na mesa do atacante britânico para convencê-lo a mudar de ares. O Gigante da Baviera, por sua vez, trabalha para garantir sua permanência na Allianz Arena por mais tempo. A ideia é oferecer uma renovação contratual válida até meados de 2029.

Já o brasileiro Richarlison passou a ser alvo de sua ex-equipe, o Everton. Informações recentes dão conta de que a agremiação de Liverpool estuda a possibilidade de tentar recontratá-lo até o fim da janela. Os Spurs, por sua vez, não pretendem facilitar a saída do atleta de 29 anos, embora não o considere uma peça fundamental do plantel.

Créditos: Instagram/Richarlison

Tottenham pode perder Richarlison de graça

O que joga a favor do Everton em uma eventual negociação é o fato do Pombo ter entrado no último ano de validade. Caso não renove até lá, ele ficará livre para assinar um pré-contrato a partir de janeiro e sair de graça em julho de 2027.

Em 2022, os Spurs desembolsaram 60 milhões de libras (cerca de R$ 420 milhões, na cotação da época) para tirá-lo dos Toffees. Na temporada passada, o atacante teve papel importante na luta da equipe contra o rebaixamento, que terminou com a permanência na elite inglesa confirmada.