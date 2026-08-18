O Internacional protagonizou mais um vexame na temporada e tropeçou no confronto direto contra o Remo, em pleno Beira-Rio. Para amenizar o impacto do resultado em campo e visando a melhora do time na sequência do calendário, o clube gaúcho oficializou as chegadas de dois novos atacantes.

O primeiro deles é Niclas Eliasson, sueco de 30 anos que estava no AEK, da Grécia. Para trazê-lo por empréstimo até meados de 2027, a diretoria colorada topou desembolsar 300 mil euros (R$ 1,79 milhão, na cotação atual). Negócio ainda prevê possibilidade de compra definitiva por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões).

Outro que deve desembarcar em Porto Alegre em breve é Antonio Sanabria, que estava na Cremonese, da Itália. O time da Terra da Bota aceitou rescindir o contrato do centroavante paraguaio, ficando com 50% de seus direitos econômicos. O Colorado, portanto, passará a ser dono dos outros 50%.

Sanabria deve viajar nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato válido até junho de 2028. O atleta de 30 anos, que esteve com o Paraguai na Copa do Mundo, será o quarto reforço do clube nesta janela de transferências. Além dos atacantes, foram contratados o goleiro Matheus Cunha e o zagueiro Maripán.

Créditos: Instagram/Sanabria

Internacional deu vexame e se complicou no Brasileirão

O jogo da noite de ontem (17) contra o Remo, no Beira-Rio, tinha o cenário ideal para o Inter vencer e respirar na tabela de classificação do Brasileirão: jogando em casa, com o apoio da torcida e contra um adversário do Z4. Bastava um triunfo simples para tudo terminar bem.

O time alvirrubro até indicou que isso aconteceria, com Carbonero abrindo o placar logo nos primeiros minutos. Mas a diferença mínima no placar se manteve até o último minuto do segundo tempo, quando Vitor Bueno deixou tudo igual em cobrança de falta.

O resultado manteve o Colorado na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 24 pontos conquistados. Agora, a equipe tem apenas um ponto de vantagem para o Mirassol, que abre o Z4, e com um jogo a mais.