O mercado da bola movimenta os bastidores do Athletico-PR e do Coritiba com negociações distintas envolvendo seus atletas. O meia Bruno Zapelli, do Furacão, entrou no radar do Galatasaray. Enquanto o atacante Enzo Vagner, do Coxa, inicia uma nova etapa na França.

Uma sondagem foi feita pelo clube de Istambul para entender os valores de uma possível transferência do argentino. Bruno Zapelli tem 24 anos e a diretoria paranaense detém metade de seus direitos econômicos.

Conexão entre clubes e o mercado europeu

O destino do atacante Enzo Vagner será o Le Mans, que disputa a Ligue 1, principal Liga francesa. A negociação por empréstimo de uma temporada conecta dois clubes sob gestão da empresa OutField.

Embora os investimentos financeiros sejam tratados de forma totalmente independente entre as instituições. Muitas oportunidades surgiram para Zapelli deixar Curitiba após o rebaixamento, mas o camisa 10 preferiu auxiliar o elenco no retorno à elite.

Hoje, o cenário é de valorização internacional, e a comissão técnica de Odair Hellmann avalia o impacto dessa atenção externa no planejamento atual.

O desenvolvimento de talentos no exterior

A ida para o futebol europeu proporciona ao filho de Vagner Love, o jovem Enzo Vagner, a chance de ganhar minutos valiosos, após ser relacionado para oito partidas da Série A.

O atacante agora busca sequência na equipe francesa que retornou à primeira divisão nacional após 16 anos. O vínculo de empréstimo não estabelece opção de compra fixa ao final do período, priorizando a evolução esportiva do atleta.

Essa experiência na França serve como vitrine e garante ao jogador a vivência competitiva que não vinha sendo possível dentro do time principal do Coritiba nesta temporada. O desfecho dessa movimentação no mercado depende de negociações formais que ainda não avançaram para propostas oficiais em Curitiba.

O Athletico-PR aguarda os próximos passos do Galatasaray enquanto mantém o atleta focado e o Le Mans recebe Enzo Vagner para o início das atividades oficiais.