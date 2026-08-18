O Cruzeiro garantiu a permanência do goleiro Otávio com a assinatura de um contrato de longa duração até julho de 2031. A movimentação busca blindar o titular da meta celeste contra investidas de equipes do futebol europeu nesta janela.

Simultaneamente, o mercado internacional registra uma negociação milionária envolvendo uma revelação do Atlético-MG, o atacante Savinho. O jogador deve ser transferido do Manchester City para o Tottenham em uma operação que pode atingir R$ 420 milhões.

A trajetória de Otávio no Cruzeiro

A ascensão de Otávio na atual temporada ocorreu de maneira meteórica, partindo de terceiro goleiro para a titularidade absoluta do elenco profissional. O técnico Artur Jorge depositou confiança no jovem após o titular Cássio sofrer uma lesão e o substituto Matheus Cunha apresentar atuações inseguras.

O goleiro respondeu rapidamente e consolidou a defesa celeste ao disputar 22 partidas com um aproveitamento de 11 vitórias e sete empates. O rendimento em campo foi decisivo para que a diretoria agisse rapidamente nos bastidores para selar o novo vínculo contratual.

O mercado internacional e Savinho

A possível venda de Savinho ao Tottenham por 70 milhões de libras marca um capítulo importante na carreira da promessa atleticana. O atacante, que nunca atuou pelo Troyes após sair do Atlético-MG em 2022 por 6,5 milhões de euros, acumula passagens pelo futebol holandês e espanhol.

A valorização do atleta é evidente ao comparar o valor da venda inicial de 33,5 milhões de reais com as cifras atuais. O acordo verbal entre Tottenham e Manchester City ainda aguarda a troca de documentos e a realização de exames médicos do atleta.