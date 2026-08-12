Depois de sonhar com a contratação de Vini Jr., o Arsenal agora olha com atenção especial para um dos titulares do Barcelona na temporada passada. Visando fortalecer o setor defensivo de seu elenco, o clube inglês monitora a situação de Jules Kounde e estuda fazer uma proposta pelo francês até o fim da janela de transferências.

Em um primeiro momento, os Gunners tinham na mira Ezri Konsa, do Aston Villa. Mas a alta pedida da agremiação de Birmingham para liberá-lo – 75 milhões de euros – impossibilitou o avanço nas tratativas. O time londrino, então, passou a observar o atleta do Barça, segundo noticiou o jornal Sport.

O técnico Mikel Arteta tem lidado com muitos problemas na linha defensiva e, por isso, deseja contar com mais uma peça no setor. Versátil, Kounde pode fazer mais de uma função atrás. Nos últimos anos, tem se destacado como lateral-direito tanto na equipe catalã quanto na Seleção Francesa.

O Barça, por sua vez, parece aberto a uma negociação. O clube blaugrana deseja abrir espaço na folha salarial do plantel e, por isso, tem trabalhado para liberar jogadores. A saída de Ronald Araújo foi confirmada nesta semana e Marc Casado está perto de ser vendido.

Créditos: Instagram/Jules Kounde

Arsenal queria contar com Vini Jr.

Conforme destacado anteriormente, o Arsenal chegou a sonhar com a possibilidade de ter Vini no Emirates Stadium na próxima temporada. Até pouco tempo atrás, o atacante brasileiro vivia uma indefinição em relação ao seu contrato e o clube inglês acompanhava o cenário de perto.

Para tê-lo, os Gunners estavam dispostos a pagar o maior salário de sua história. Mas os planos foram por água abaixo com a renovação do camisa 7. Vini ampliou o compromisso com o Real até meados de 2032 e seguirá no Bernabéu por mais tempo.

Atual campeão inglês e vice da Europa, o time de Londres quer continuar sendo protagonista daqui em diante e, por isso, tem sonhado alto no mercado da bola.