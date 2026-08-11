O técnico José Mourinho recebeu um pacotão de reforços para iniciar sua segunda passagem à frente do Real Madrid. Agora, o português trabalha em conjunto com a diretoria merengue para enxugar o elenco e três jogadores podem ser negociados até o fim da janela de verão.

De acordo com informações do jornal AS, o treinador deseja trabalhar com um grupo mais reduzido, com 20 nomes, mais Éder Militão e Rodrygo, que se recuperam de lesão. Por essa razão, três atletas devem ser colocados no mercado para serem negociados nesta janela de transferências.

São eles: Camavinga, Mendy e Raúl Asencio. O Special One quer evitar manter no elenco jogadores que tenham poucas perspectivas de minutos na próxima jornada, o que pode acabar gerando insatisfação e problemas no vestiário. Então, o trio pode ser negociado caso cheguem boas propostas nas próximas semanas.

Além disso, as saídas também servem para o equilíbrio financeiro do clube. O Real fez um grande esforço na atual janela para montar o plantel desejado por Mou. Foram gastos cerca de 225 milhões de euros (R$ 1,33 bilhão) em seis contratações: Diomande, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva e Carlos Espí.

Créditos: Instagram/Camavinga

José Mourinho conta com Endrick

Embora muito tenha se falado sobre uma possível saída de Endrick nesta janela por não constar nos planos do técnico, o atacante brasileiro seguirá no Bernabéu. Mourinho conta com o futebol do garoto de 19 anos e pretende usá-lo no decorrer da campanha de 2026/27.

Vinha sendo cogitada a possibilidade de um novo empréstimo do atacante, assim como ocorreu na temporada passada, junto ao Lyon. Mas a cria do Palmeiras permanecerá no grupo e terá a chance de conquistar seu espaço em campo, como alternativa no setor ofensivo.

O Real tem mais dois compromissos na pré-temporada, contra Deportivo La Coruña e Schalke 04, antes de pensar no calendário oficial. O time blanco fará sua estreia no dia 22 de agosto, fora de casa, contra o Espanyol, pela primeira rodada de LaLiga.