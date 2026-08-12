Famílias inscritas no Bolsa Família que vivem no Ceará podem ter acesso a um benefício adicional de R$ 300 por mês. O valor é pago pelo Cartão Ceará Sem Fome. A iniciativa estadual foi criada para ajudar na compra de alimentos.

O pagamento não representa um aumento no Bolsa Família nem altera o valor recebido pelo programa federal. Trata-se de uma política independente mantida pelo Governo do Ceará. O dinheiro tem uso direcionado exclusivamente à aquisição de produtos alimentícios.

Quem pode receber o benefício estadual

Estar no Bolsa Família, porém, não garante automaticamente o recebimento dos R$ 300. O programa prioriza famílias em situação de extrema pobreza e insegurança alimentar. A seleção considera as informações registradas no Cadastro Único.

Outro requisito importante é morar no Ceará e manter os dados cadastrais atualizados. O Governo utiliza as informações disponíveis no CadÚnico para identificar os grupos que atendem aos critérios. Na maioria dos casos, não é necessário realizar uma inscrição específica para participar.

Como a quantidade de cartões disponíveis é limitada, parte dos beneficiários do Bolsa Família pode ficar de fora. Por isso, alterações na renda, endereço ou composição familiar devem ser informadas. Dados incorretos ou desatualizados podem prejudicar a análise para programas sociais.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Como funciona o pagamento de R$ 300

O valor mensal é disponibilizado diretamente no Cartão Ceará Sem Fome. Os recursos devem ser utilizados para a compra de alimentos em estabelecimentos credenciados. O benefício funciona como complemento à renda das famílias atendidas pela iniciativa.

Quem recebe o auxílio estadual continua recebendo normalmente o Bolsa Família, desde que permaneça dentro das regras do programa federal. Os dois pagamentos possuem finalidades distintas. O benefício cearense é voltado especificamente ao acesso à alimentação.

Moradores de outros estados não podem solicitar o Cartão Ceará Sem Fome, pois a iniciativa é exclusiva do Governo do Ceará. Em outras regiões do país, entretanto, podem existir programas semelhantes. Cada estado ou município define seus próprios valores, critérios e formas de seleção.