Não é apenas o mercado da bola brasileiro que chama atenção do torcedor, movimentos feitos nos bastidores pela Europa também merecem atenção. Tanto é, que o Barcelona, da Espanha, está se movimentando. Após trazer Adeyemi para equipe, o clube catalão pode dar adeus para dois atacantes.

O Al-Hilal voltou a demonstrar interesse na contratação de Raphinha e prepara uma investida para tirar o atacante do Barcelona nesta janela de transferências. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube saudita estuda apresentar uma proposta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 468,3 milhões) pelo jogador da Seleção Brasileira.

O interesse do Al-Hilal não é recente e conta com o respaldo do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável por financiar grandes contratações no país. Além da elevada oferta ao Barcelona, o projeto prevê um salário até quatro vezes superior ao que Raphinha recebe atualmente na equipe catalã.

Apesar da investida saudita, a permanência no Barcelona segue como o cenário mais provável. O atacante renovou recentemente seu contrato até junho de 2028, recebeu valorização salarial e continua nos planos do técnico Hansi Flick, que considera o brasileiro uma peça fundamental para a próxima temporada.

Desde que chegou ao Barcelona, em 2022, após se destacar pelo Leeds United, Raphinha disputou 177 partidas, marcou 75 gols e conquistou importantes títulos, entre eles três edições do Campeonato Espanhol, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

Na Copa do Mundo de 2026, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida contra o Haiti, voltou aos treinamentos posteriormente, mas não atuou novamente pela Seleção Brasileira no torneio, ficando de fora do confronto com a Escócia e permanecendo no banco diante de Japão e Noruega.

Craque que ainda está na Copa também pode deixar o Barcelona

O atacante Ferran Torres pode estar vivendo seus últimos meses como jogador do Barcelona. Ainda na disputa da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, o jogador de 26 anos entrou na mira do Paris Saint-Germain e já teria dado sinal positivo para uma possível transferência. A informação foi divulgada pelo jornalista Gianluca Di Marzio.

Com contrato válido apenas até junho de 2027, Ferran vive uma situação contratual delicada no clube catalão. A renovação é considerada improvável, principalmente após a chegada de Karim Adeyemi, reforço que aumenta a concorrência no setor ofensivo e reduz o espaço do espanhol no elenco.

O interesse do PSG passa diretamente pelo técnico Luis Enrique, que conhece bem o atacante e vê em Ferran Torres uma peça importante para reforçar o sistema ofensivo da equipe francesa.

Caso a negociação seja concretizada, o espanhol defenderá o terceiro clube de sua carreira, depois das passagens por Valencia, Manchester City e Barcelona.

Na Copa do Mundo de 2026, Ferran Torres iniciou a campanha da Espanha como titular, mas passou a atuar como opção no banco de reservas nas partidas seguintes.

Mesmo assim, esteve presente em todos os seis jogos da seleção espanhola no torneio e contribuiu com uma assistência durante a campanha. A Espanha está na semifinal do Mundial e encara a França, nesta terça-feira (14).