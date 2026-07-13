O Bolsa Família é um dos programas sociais mais conhecidos do Brasil, por isso é comum vários brasileiros terem dúvidas envolvendo o benefício. Uma delas, diz respeito ao número de membros: é possível cadastrar uma nova pessoa no programa?

A resposta é sim, é possível incluir um novo integrante no Bolsa Família, mas vale informar que o procedimento não é realizado pelo aplicativo do programa.

Para que a mudança seja reconhecida, o responsável familiar deve atualizar os dados da família no Cadastro Único (CadÚnico), base utilizada pelo Governo Federal para analisar a concessão e a manutenção dos benefícios sociais.

Créditos: MDAS/Divulgação

Em quais casos é necessário o cadastro de um novo membro?

A atualização é necessária em casos como nascimento de um filho, casamento, união estável, chegada de um parente para morar na residência ou qualquer alteração na composição familiar.

O procedimento deve ser feito presencialmente em um posto de atendimento do Cadastro Único ou em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Durante o atendimento, o responsável deverá apresentar documentos pessoais dos integrantes da família, como CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência.

Após a atualização, as informações são enviadas para análise do Governo Federal, que verifica se a família continua atendendo aos critérios do programa.

É importante ressaltar que a inclusão de um novo membro não garante aumento automático do valor recebido nem a concessão imediata do benefício.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social avalia cada caso de acordo com as regras vigentes. Por isso, manter o CadÚnico sempre atualizado é fundamental para evitar bloqueios, suspensões ou até o cancelamento do Bolsa Família.