A Copa do Mundo está cada vez mais próxima do fim, e com isso cresce a expectativa da volta dos clubes brasileiros aos gramados e a possibilidade de novos reforços. Falando sobre o tema, o Palmeiras disputa jogador com outros rivais e o Grêmio fecha com jogador que esteve no Mundial por Cabo Verde.

Começamos pelo Verdão, que passou a enfrentar forte concorrência de clubes europeus na disputa pela contratação do volante Danilo, do Botafogo. Além do alviverde, Zenit, Newcastle, Roma e Galatasaray acompanham de perto a situação do jogador e avaliam uma investida na atual janela de transferências.

Entre os interessados, o Zenit é quem está mais avançado nas negociações. Segundo informações do portal UOL, o clube russo já iniciou contatos com a diretoria do Botafogo para discutir uma possível transferência. No entanto, Danilo não demonstra entusiasmo com a possibilidade de atuar no futebol da Rússia.

O Newcastle também monitora o volante e pode intensificar a negociação caso Bruno Guimarães seja negociado com o Arsenal. O meio-campista da Seleção Brasileira teria manifestado o interesse em defender os Gunners, o que levaria os Magpies a buscar um substituto no mercado.

Já Roma e Galatasaray fizeram apenas consultas para conhecer as condições de uma eventual contratação. Apesar do interesse de diversos clubes, a prioridade de Danilo, caso deixe o Botafogo, é retornar ao futebol europeu para atuar em uma das principais ligas do continente.

A diretoria alvinegra espera receber uma proposta considerada vantajosa tanto para o clube quanto para atender ao desejo do atleta.

Jogador de Cabo Verde vai vestir a camisa do Tricolor Gaúcho

O Grêmio acertou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que defendeu a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Livre no mercado após o término de seu contrato com o Estrela da Amadora, de Portugal, o jogador chega para reforçar o elenco comandado por Luís Castro na sequência da temporada.

🚨 O meia Jovane Cabral, da Seleção de Cabo Verde e que disputou a Copa do Mundo 2026, é o novo reforço do Grêmio.



Informação do Marco Souza na Rádio Gaúcha! pic.twitter.com/3CNDxnBj6h — Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) July 12, 2026

A confirmação da negociação foi feita pelo próprio treinador após a vitória do Tricolor sobre o Cruzeiro. Durante a entrevista coletiva, Luís Castro destacou a versatilidade do novo reforço, capaz de atuar tanto pelos lados do campo quanto na faixa central do ataque, e afirmou que a expectativa é de que Jovane se apresente ao clube no início da semana.

Jovane Cabral é mais um nome contratado pelo Grêmio nesta janela de transferências. Antes dele, o clube já havia anunciado o zagueiro Wallace e o centroavante Matheus Nascimento como reforços para o segundo semestre.

Revelado pelo Sporting, de Portugal, o meia-atacante construiu boa parte da carreira no futebol europeu, com passagens por clubes como Lazio e Salernitana, na Itália, além do Olympiacos, da Grécia.

Na Copa do Mundo de 2026, foi titular de Cabo Verde em duas partidas: no empate diante da Espanha, na estreia, e na derrota para a Argentina, que marcou a eliminação da equipe na fase mata-mata.