Dois rivais do futebol brasileiro com notícias de bastidores são Corinthians e Santos. O Timão já tem dupla na mira para contratar, enquanto o Peixe ganhou um bom nome da Copa do Mundo.

Sem espaço no Al-Nassr, o atacante Wesley pode retornar ao futebol brasileiro nesta janela de transferências. Aos 21 anos, o ex-jogador do Corinthians desperta interesse do próprio clube paulista, além de Cruzeiro e Grêmio, mas o Timão aparece como o principal candidato a repatriar o atacante. As informações são do portal ge.

O Corinthians aposta no desejo de Wesley de voltar ao clube para ganhar força na negociação. A diretoria, no entanto, pretende avançar nas tratativas apenas após resolver o transfer ban imposto pela Fifa. Apesar do alto salário do jogador, esse fator não é considerado um obstáculo para um possível acordo.

Cruzeiro e Grêmio também acompanham a situação do atacante. A equipe mineira chegou a iniciar conversas no começo da semana, mas as negociações perderam força nos últimos dias. Já o interesse do Tricolor Gaúcho surgiu por indicação do técnico Luís Castro, que aprovou o nome do jogador para reforçar o elenco.

Wesley tem contrato com o Al-Nassr até 2028 e estava emprestado à Real Sociedad, da Espanha, onde disputou apenas cinco partidas e não marcou gols. Em 2024, o clube saudita desembolsou 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110 milhões na cotação da época) para contratar o atacante.

Enquanto busca reforços, o Corinthians segue impedido de registrar novos jogadores por causa do transfer ban aplicado pela Fifa. A punição está relacionada a uma dívida de US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 7,7 milhões) referente à contratação do volante José Martínez junto ao Philadelphia Union, em 2024.

CRIA RETORNANDO? ⚫⚪



O Corinthians negocia o retorno do atacante Wesley, formado na base do clube e que atualmente está no Al-Nassr desde 2024. O jogador tem características que agradam Diniz para reforçar o elenco. E aí torcedor, gostaria de vê-lo novamente no Timão? pic.twitter.com/pqKiK6CPuv — Premiere (@canalpremiere) July 13, 2026

Arthur é outro jogador na mira do Timão

O Corinthians segue em negociações para tentar a contratação do volante Arthur Melo, que pertence à Juventus. Apesar do interesse da diretoria alvinegra, o alto salário do jogador continua sendo o principal entrave para um acordo.

De acordo com o portal Meu Timão, a alternativa considerada mais viável é um empréstimo, embora os custos da operação ainda sejam considerados elevados.

O meio-campista é um pedido do técnico Fernando Diniz, que o vê como uma peça importante para qualificar o setor de criação da equipe. A diretoria aposta no bom relacionamento entre treinador e jogador como um fator que pode facilitar as tratativas e aproximar as partes de um entendimento.

Aos 29 anos, Arthur Melo tem contrato com a Juventus até junho de 2027 e retornou ao clube italiano após o encerramento do empréstimo ao Grêmio. A permanência no Tricolor Gaúcho não foi viabilizada devido às diferenças em relação às condições financeiras da negociação.

Segundo o ge, o volante recebe vencimentos superiores a R$ 2 milhões por mês, valor que representa o maior obstáculo para qualquer clube brasileiro interessado em sua contratação. Mesmo assim, o Corinthians mantém o atleta entre as prioridades para reforçar o elenco nesta janela de transferências.

Atacante volta a fazer parte dos planos do Santos após a Copa

O atacante Gustavo Caballero voltará a integrar o elenco do Santos na próxima terça-feira (14), quando se reapresentará no CT Rei Pelé após o encerramento do empréstimo ao Portsmouth, da Inglaterra, e sua participação pela seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026.

O retorno acontece em um momento importante para o Peixe. Impedido de registrar novos reforços devido ao transfer ban imposto pela Fifa, o Santos passa a enxergar Caballero como uma opção para fortalecer o elenco comandado pelo técnico Cuca na sequência da temporada.

Gustavo Caballero é do Santos! ⚪️⚫️



O atacante, artilheiro do Torneio Apertura do Paraguai, chega ao Santos após passagem pelo Nacional (PAR) com contrato definitivo válido por quatro temporadas. pic.twitter.com/jPsl7RwW8P — Santos FC (@SantosFC) July 24, 2025

Emprestado ao Portsmouth no início de 2026 para ganhar mais minutos em campo, o atacante disputou 12 partidas e marcou um gol na Championship. Apesar da experiência no futebol inglês, o clube optou por não exercer a cláusula de compra prevista em contrato, abrindo caminho para sua volta à Vila Belmiro.

A participação de Caballero na Copa do Mundo de 2026 também contribuiu para aumentar sua visibilidade no mercado. Mesmo sem ser titular absoluto da seleção paraguaia, o atacante despertou o interesse de outros clubes após o torneio.

O Santos recebeu consultas por seu futebol, mas nenhuma proposta avançou até o momento. A diretoria pretende analisar o cenário do mercado antes de definir se manterá o jogador no elenco ou buscará uma nova negociação.