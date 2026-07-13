O ex-meia Diego Ribas, ídolo do Flamengo e com passagem pela Seleção Brasileira, adquiriu um novo apartamento na cidade mais cara do país. Ele é o mais novo dono de uma das unidades do High Tower, prédio de alto padrão em construção no Centro de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina.

Além de proprietário, Diego também é embaixador do projeto. “Correr pela cidade nas primeiras horas do dia, sentir o ritmo do lugar e estar cercado por um dos cenários mais bonitos do litoral. Foi paixão à primeira vista”, declarou.

O município catarinense tem atravessado um momento de valorização significativa no mercado imobiliário local. Recentemente, a cidade ultrapassou Balneário Camboriú e se tornou líder do ranking nacional do preço médio do metro quadrado residencial para venda do índice FipeZap.

“Quando uma personalidade como Diego Ribas escolhe Itapema para investir e também para viver momentos importantes da sua rotina, isso confirma a força que a cidade conquistou no mercado nacional de alto padrão. Itapema reúne atributos que hoje são decisivos para esse público: segurança, qualidade de vida, vista para o mar, infraestrutura, privacidade e potencial de valorização”, disse Suzana Russi Chiamenti, presidente do Grupo J.A. Russi e sócia da Aliança Empreendimentos.

Créditos: Divulgação/Viplagge Imóveis Selecionados

Diego Ribas é dono de apartamento de luxo

Para se ter uma ideia do tamanho do projeto, o High Tower terá 165 metros de altura e 52 pavimentos, com 94 apartamentos, todos com quatro suítes e vista para o mar. Serão apenas dois apartamentos por andar.

As plantas variam entre 175 metros quadrados e 375 metros quadrados, incluindo unidades diferenciadas e duas coberturas duplex. Segundo a construtora, o valor médio das unidades é de cerca de R$ 4 milhões.

Além disso, o local, que deve ser entregue no fim de 2030, ainda prevê 2.575 metros quadrados de área de lazer, com piscinas, bar molhado, spa, wine bar, academia, surf lounge, bike station, espaços gourmet, salão de festas, sala de jogos, playground, sauna úmida, estúdio de pilates e outros ambientes para os moradores.