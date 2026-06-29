O Internacional segue promovendo mudanças importantes em seu elenco para a sequência da temporada. Depois de confirmar a venda do atacante Rafael Santos Borré ao River Plate, da Argentina, a diretoria colorada intensificou a busca por reforços e também avalia novas movimentações envolvendo saídas de jogadores.

A negociação envolvendo o centroavante colombiano foi fechada por aproximadamente US$ 3 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 15 milhões na cotação atual. Para viabilizar o acordo, Borré abriu mão de uma quantia que ainda tinha a receber do clube gaúcho. O montante foi abatido do valor solicitado pelo Internacional ao River Plate, facilitando a conclusão da transferência.

Com a vaga aberta no setor ofensivo, o Colorado já monitora opções no mercado. Um dos nomes analisados é o do meio-campista Giuliano Galoppo, de 27 anos, que atualmente não faz parte dos planos do River Plate. A intenção do Inter é negociar um empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo. Na temporada de 2026, o argentino soma 14 partidas e um gol marcado. Já em 2025, participou de 34 jogos, anotando sete gols e distribuindo uma assistência.

Outra possibilidade estudada pela direção é a contratação do atacante paraguaio Gabriel Ávalos, destaque do Independiente. Aos 35 anos, o centroavante vive grande fase e figura entre os principais artilheiros do futebol argentino em 2026. Seu contrato com o clube de Avellaneda é válido até o final da temporada.

As conversas, entretanto, podem envolver outras peças. O Independiente demonstrou interesse na contratação do volante uruguaio Alan Rodríguez, e a inclusão do meio-campista em uma eventual negociação é tratada como uma alternativa pelas diretorias. As tratativas ainda estão em estágio inicial e devem avançar nos próximos dias.

Além de Galoppo e Gabriel Ávalos, o Internacional também mantém negociações com outro atacante, cuja identidade ainda não foi revelada. A expectativa é de que o clube siga ativo no mercado em busca de reforços para fortalecer o elenco após a saída de Borré.