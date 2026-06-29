O mercado de transferências promete movimentar os bastidores de Flamengo e Fluminense nas próximas semanas. Enquanto o clube rubro-negro acompanha o interesse europeu em um de seus principais defensores, o Tricolor Carioca está muito próximo de concretizar uma negociação milionária envolvendo um de seus volantes.

No Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz passou a ser alvo do Zenit, da Rússia, para a janela de transferências do meio do ano. O defensor, que se firmou como uma das peças mais importantes do setor defensivo da equipe, aparece como prioridade do clube russo para reforçar sua linha de defesa na próxima temporada.

Entretanto, a possível investida do Zenit depende de uma negociação anterior. A equipe de São Petersburgo pretende formalizar uma proposta apenas caso consiga concluir a venda de Nino, atualmente no elenco russo, que negocia um possível retorno ao Fluminense. Assim, a situação de Léo Ortiz está diretamente ligada ao desfecho das tratativas envolvendo o ex-capitão tricolor.

Até o momento, apesar do interesse demonstrado, o Flamengo ainda não recebeu uma oferta oficial pelo zagueiro. Conforme informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, o clube carioca foi informado sobre o cenário, mas as conversas ainda não evoluíram para uma negociação formal.

Enquanto isso, o Fluminense está perto de fechar uma importante venda para o futebol espanhol. De acordo com informações publicadas pelo jornalista Samuel Silva, do ABC Sevilla, o clube chegou a um entendimento com o Real Betis para a transferência do volante uruguaio Facundo Bernal.

O acordo prevê um investimento de aproximadamente 8,5 milhões de euros, valor que corresponde a cerca de R$ 50,5 milhões na cotação atual. Além da quantia imediata, a diretoria tricolor conseguiu incluir uma cláusula de mais-valia no contrato, garantindo participação financeira em uma eventual transferência futura do atleta.

Caso a documentação seja concluída nos próximos dias, a negociação representará mais uma venda expressiva do Fluminense para o mercado europeu, reforçando o caixa do clube e evidenciando a valorização de seus jovens talentos no cenário internacional.