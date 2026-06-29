Alemanha e Paraguai protagonizam um confronto marcado pelo contraste de estilos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. De um lado, a equipe comandada por Julian Nagelsmann chega embalada pelo excelente desempenho ofensivo na fase de grupos, na qual balançou as redes dez vezes.

Do outro, os paraguaios apostam na organização tática, na força defensiva e na eficiência dos contra-ataques para tentar surpreender. Pegando carona nessa partida decisiva, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem pode levar a melhor nesse duelo, com direito a antecipação do placar.

Como chegam as duas Seleções para o confronto decisivo

A seleção alemã entra como favorita graças ao talento de jogadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz, que vivem bom momento e são as principais armas ofensivas da equipe. De acordo com a IA, o objetivo será controlar a posse de bola, pressionar desde o início e criar espaços diante da defesa adversária.

Já o Paraguai, sob o comando de Gustavo Alfaro, mostrou capacidade de reação após um início irregular no torneio e chega ao mata-mata respaldado por uma defesa consistente. O retorno de Miguel Almirón representa um reforço importante para o setor ofensivo, especialmente nas jogadas de velocidade e transição.

IA acredita em vitória e classificação alemã

De acordo com o Gemini, a tendência é de uma partida em que a Alemanha tenha maior controle das ações, enquanto o Paraguai buscará suportar a pressão e explorar os contra-ataques sempre que recuperar a posse de bola.

Segundo a IA, o favoritismo alemão se justifica pela qualidade técnica do elenco e pela variedade de opções ofensivas, fatores que podem fazer a diferença ao longo dos 90 minutos. Com isso, o palpite é Alemanha 2 x 0 Paraguai.