A Caixa Econômica Federal iniciou no dia 17 de junho o pagamento do Bolsa Família referente ao mês. Os depósitos são realizados de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), e terminam nesta terça-feira (30).
O calendário é organizado nos últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando os pagamentos costumam ser antecipados para facilitar o acesso ao benefício antes das festas de fim de ano. Com o fim dos pagamentos, nesta terça-feira (30), beneficiários com o NIS final 0 vão receber o valor.
Calendário do Bolsa Família – Junho de 2026
- NIS final 1: 17 de junho
- NIS final 2: 18 de junho
- NIS final 3: 19 de junho
- NIS final 4: 22 de junho
- NIS final 5: 23 de junho
- NIS final 6: 24 de junho
- NIS final 7: 25 de junho
- NIS final 8: 26 de junho
- NIS final 9: 29 de junho
- NIS final 0: 30 de junho
Próximos pagamentos em 2026
- Julho: de 20 a 31 de julho;
- Agosto: de 18 a 31 de agosto;
- Setembro: de 17 a 30 de setembro;
- Outubro: de 19 a 30 de outubro;
- Novembro: de 16 a 30 de novembro;
- Dezembro: de 10 a 23 de dezembro.
Quem esta apto a receber o Bolsa Família?
O principal critério para participar do programa é ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Para verificar se a família se enquadra na regra, é necessário dividir a renda total pelo número de moradores da residência.
Além do requisito de renda, os beneficiários precisam cumprir algumas contrapartidas, como:
- manter crianças e adolescentes matriculados e frequentando a escola;
- realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;
- manter a vacinação de crianças e adolescentes em dia.
Qual é o valor do benefício?
O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. O programa também prevê benefícios adicionais para determinados grupos:
- R$ 150 por criança de até 6 anos;
- R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos;
- R$ 50 por bebê de até seis meses de idade.
Como fazer o cadastro?
Para solicitar o benefício, a família deve estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), sistema utilizado pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda.
Entretanto, estar cadastrado no CadÚnico não garante a entrada automática no Bolsa Família. Após a inscrição, o governo realiza uma análise para verificar se a família atende aos critérios exigidos pelo programa.
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