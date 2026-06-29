O Grêmio atingiu a meta de arrecadação com vendas de jogadores prevista em seu orçamento para 2026 após acertar a transferência do zagueiro Viery para a Fiorentina. Mesmo assim, a diretoria tricolor segue aberta a novas negociações e pode concretizar outra venda milionária antes do encerramento da temporada.

A negociação envolvendo Viery foi fechada por 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,4 milhões) em valores fixos. O acordo ainda prevê o pagamento de mais 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,7 milhões) caso o defensor cumpra metas estabelecidas em contrato. Além disso, o clube gaúcho garantiu um percentual sobre uma futura transferência do atleta, o que pode gerar novas receitas nos próximos anos.

Com a situação financeira mais confortável, o Grêmio agora concentra atenções em outro jogador valorizado de sua base. O meia Gabriel Mec está na mira do Hull City, da Inglaterra, que apresentou uma proposta considerada bastante atrativa pela direção gremista. As conversas evoluíram nos últimos dias, embora a transferência ainda dependa da definição dos últimos detalhes.

Os números da negociação variam conforme as informações divulgadas. Em um primeiro momento, a proposta previa 17 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) fixos, além de 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões) condicionados ao cumprimento de metas esportivas. Também existia a possibilidade de o Grêmio receber até 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) em uma futura negociação do atleta.

Posteriormente, surgiram relatos de que a oferta foi ampliada. O novo formato prevê 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 117,8 milhões) garantidos e outros 5 milhões de euros (R$ 29,5 milhões) em bônus por desempenho, elevando o valor total da operação para 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 147,2 milhões.

Mesmo com o avanço das tratativas, o Grêmio busca preservar uma participação nos direitos econômicos de Gabriel Mec para lucrar em uma eventual transferência futura. Caso a negociação seja concluída nos moldes atuais, o clube poderá registrar mais uma das maiores vendas de sua história e fortalecer ainda mais seu caixa para os próximos anos.