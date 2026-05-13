Esquecido por Carlo Ancelotti na pré-lista da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, atacante tem brilhado nos gramados da Malásia. Aos 35 anos de idade, Bergson, ex-Ceará e Fortaleza, é um verdadeiro terror para os adversários do Johor FC.

Atuando no país asiático desde a temporada 2020/21, o veterano soma nada menos que 183 gols em 172 partidas disputadas pelo Johor. Emprestado pelo Leão do Pici a agremiação malasiana na época, ele não voltou mais ao Brasil e já são seis anos por lá.

Para se ter uma ideia do estrago que o camisa 9 causa nas defesas rivais, recentemente ele balançou as redes seis vezes na vitória por 14 a 1 do Johor sobre o Kelantan The Real Warriors. Enquanto isso, o selecionado canarinho carece justamente de um jogador de frente que tenha o gol como principal característica.

Créditos: Instagram/Bergson

Jogando aqui nos gramados nacionais, Bergson também defendeu as cores de Grêmio, Juventude, Vila Nova e Athletico-PR. Com o uniforme do Ceará, marcou sete gols e deu uma assistência em 41 jogos. Já com as cores do Fortaleza, a passagem mais rápida foi marcada por três tentos anotados.

Recordes de Bergson na Malásia

Atuando nos campos do país asiático há seis anos, o atacante brasileiro coleciona prêmios em sua estante. São troféus atrelados a artilharia, seleção do campeonato e até mesmo uma marca que o igualou a Erling Braut Haaland, astro do Manchester City, em 2022.

Maior artilheiro da Super League: 131 gols

4 vezes na seleção da temporada: 2021, 2022, 2023 e 2024/2025

3 vezes melhor jogador estrangeiro: 2022, 2023 e 2024/2025

3 vezes chuteira de ouro da Super League: 2022, 2024/2025 e 2025/2026

Mais gols em um jogo da Super League (6): contra o Kelantan TRW

2º maior artilheiro do mundo em 2022, 46 gols, empatado com Erling Haaland