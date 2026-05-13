Presente em mais uma pré-lista da Seleção Brasileira, Neymar corre contra o tempo para convencer o técnico Carlo Ancelotti a colocá-lo na convocação final da Copa. Para isso, o craque tem mais duas grandes chances de mostrar serviço dentro de campo pelo Santos.
A primeira delas é justamente nesta quarta-feira (13). Às 19h30 (de Brasília) de hoje, o Peixe encara o Coritiba, no Couto Pereira, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Confirmado no duelo, o astro é a grande esperança de classificação do time alvinegro – o primeiro jogo foi 0 a 0.
Em seguida, as equipes voltarão a se enfrentar, desta vez pelo Brasileirão. O embate acontecerá no domingo (17), às 11h, na Vila Belmiro. Caso nada aconteça logo mais e nenhum problema físico seja detectado nos trabalhos dos próximos dias, o camisa 10 deverá estar em campo novamente.
Ou seja, são duas chances de ouro para o capitão santista mostrar para Carletto que está bem fisicamente e merece ir para o Mundial. Aos 34 anos de idade, Neymar caminha para os últimos momentos de sua carreira e sonha com a possibilidade de vestir a camisa amarelinha pela última vez em uma Copa do Mundo.
Neymar está na pré-lista da Seleção
Desde que Ancelotti assumiu o comando do selecionado canarinho, o camisa 10 do Santos esteve nas pré-listas sempre que saudável. Agora, o mesmo se aplica. O nome dele é um dos 55 que compõem a chamada “lista larga” enviada à Fifa na segunda-feira (11).
É dessa relação que sairão os 26 atletas que vão representar o país no Mundial. Com os cortes de Estêvão e Rodrygo, ambos por lesão, as esperanças do craque de ser lembrado se renovaram. Vale lembrar que, apesar de constar nas listas preliminares, ele nunca foi chamado por Carletto.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário