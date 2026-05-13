A Fifa destinará uma bolada em dinheiro ao Flamengo caso os jogadores pré-selecionados do clube sejam convocados para a disputa da Copa do Mundo. Dentre todos os integrantes da primeira divisão nacional, o time carioca é o que mais possui atletas presentes nas listas das seleções sul-americanas.

Ao todo, são 12 jogadores relacionados: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Léo Ortiz (Brasil); Arrascaeta, Varela e De la Cruz (Uruguai); Plata (Equador) e Carrascal (Colômbia). Tudo indica que boa parte será chamada para o Mundial, mais do que os convocados de 2022.

A edição realizada no Catar rendeu a agremiação da Gávea aproximadamente US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões). Esse dinheiro foi pago pela entidade máxima do futebol como forma de compensação ao clube por ceder os profissionais. Foram repassados US$ 10,9 mil (cerca de R$ 57 mil) por dia por atleta convocado.

Créditos: Adriano Fontes/Flamengo

Na ocasião, Pedro e Everton Ribeiro representaram o Brasil por um total de 27 dias, enquanto Arrascaeta e Varela ficaram 20 dias com o Uruguai. As cifras serviram para pagar um mês de salário do quarteto e ainda sobrou. Agora em 2026, a federação internacional deve destinar valores mais elevados aos cofres flamenguistas.

Fifa preparou pacote bilionário para a Copa

No total, a entidade preparou um pacote de US$ 355 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) para repassar aos clubes que tiverem jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Esse dinheiro todo faz parte do Programa de Ajudas a Clubes, que visa compensar financeiramente os times. A forma como o montante será dividido para cada jogador ainda não foi divulgada pela federação, por isso não é possível calcular quanto as equipes brasileiras vão embolsar.