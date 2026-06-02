Até o dia 28 de junho, clientes do Nubank têm a oportunidade de comprar produtos com descontos que chegam a 50%. A ação faz parte de uma campanha promocional criada para oferecer vantagens especiais durante a temporada de jogos, além de garantir condições facilitadas de pagamento.

Batizada de “Sinal de sorte é contar com o Nubank”, a iniciativa foi anunciada pela fintech com foco em economia e praticidade. A campanha reúne benefícios voltados tanto para quem pretende adquirir novos eletrônicos quanto para quem deseja manter a conexão durante os principais eventos esportivos do período.

Segundo Isabela Abbês, diretora de Marketing do Nubank, a proposta surgiu a partir do aumento do interesse dos consumidores por tecnologia e entretenimento nesta época do ano. Justamente por isso, a empresa decidiu criar ofertas que possam fazer diferença no dia a dia dos clientes.

Um dos principais destaques é a parceria com a Samsung. Durante a promoção, consumidores poderão encontrar descontos em produtos selecionados da marca, incluindo smartphones da linha Galaxy e televisores de até 85 polegadas, além da possibilidade de parcelamento em até 18 vezes sem juros por meio do NuPay.

Os benefícios não ficam restritos aos eletrônicos. Usuários do NuCel também foram contemplados com uma oferta especial que disponibiliza uma franquia extra de internet para utilização em plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e X, sem consumir o pacote principal contratado.

Créditos: Divulgação/Nubank

Como aproveitar as ofertas disponíveis

Para acessar os descontos e demais vantagens, os clientes precisam entrar na área Vantagens Nu dentro do aplicativo. Após escolher a promoção desejada, o sistema direciona automaticamente para a loja online da Samsung, onde a compra pode ser concluída utilizando o NuPay.

No entanto, é importante observar os prazos divulgados pela instituição. Os descontos em produtos Samsung e as condições especiais de parcelamento ficam disponíveis até 28 de junho ou enquanto houver estoque. Já a oferta de internet adicional para usuários do NuCel permanece válida entre 11 de junho e 19 de julho.