Famílias e comerciantes atingidos pelas fortes enchentes registradas em fevereiro receberam uma nova atualização sobre o Auxílio Emergencial Municipal em Matias Barbosa, na Zona da Mata de Minas Gerais. O programa segue avançando com a divulgação de novos contemplados e pagamentos previstos para os próximos dias.

Novas listas ampliam número de beneficiados

A Prefeitura anunciou a publicação das listas 17 e 18 do programa, incluindo novos moradores aptos a receber o auxílio financeiro. Os depósitos destinados aos aprovados nessas etapas devem ser realizados ainda nesta semana, conforme o cronograma estabelecido pelo município.

Segundo a administração municipal, a divulgação ocorreu após a conclusão dos pagamentos referentes às listas 14, 15 e 16. A expectativa é finalizar até o fim de agosto tanto a análise dos pedidos pendentes quanto os repasses para todos os solicitantes que cumprirem os critérios definidos.

Quem teve o benefício aprovado anteriormente, mas ainda não recebeu o valor, deve procurar a Secretaria Municipal de Fazenda. O atendimento permitirá corrigir eventuais inconsistências nas informações bancárias cadastradas durante a solicitação.

Entre os problemas identificados estão ausência de número da conta, utilização de conta pertencente a terceiros e divergência entre o titular do pedido e o titular da conta informada. Após a regularização, o pagamento poderá ser processado normalmente pelo município.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Valores chegam a R$ 5 mil

O Auxílio Emergencial Municipal foi criado para minimizar os prejuízos provocados pelas enchentes que atingiram Matias Barbosa. As chuvas causaram diversos danos, interromperam atividades econômicas e deixaram parte da cidade isolada durante o período mais crítico.

Pelas regras do programa, famílias contempladas recebem R$ 1.500 para auxiliar na recuperação dos imóveis afetados. Comerciantes que sofreram prejuízos em seus estabelecimentos podem receber um benefício de até R$ 5 mil, destinado à retomada das atividades.

Além da ajuda financeira, a Prefeitura também instituiu outra medida para apoiar os atingidos. Imóveis residenciais e comerciais diretamente afetados pelas enchentes terão isenção do IPTU de 2026, reduzindo os impactos econômicos enfrentados por moradores e empreendedores que sofreram perdas durante o desastre.