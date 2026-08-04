Beneficiários do Bolsa Família em Manaus receberam um novo alerta da Secretaria Municipal de Saúde sobre uma exigência necessária para manter o pagamento do programa. Quem deixar de cumprir o acompanhamento obrigatório poderá enfrentar bloqueios, suspensão e até o cancelamento do benefício.

Consulta periódica é obrigatória

O acompanhamento de saúde deve ser realizado por mulheres entre 14 e 44 anos, gestantes e crianças com menos de 7 anos. A atualização acontece semestralmente e integra as condicionalidades estabelecidas para a permanência das famílias no Bolsa Família.

Dados preliminares do Ministério da Saúde mostram que, no primeiro semestre, 293.660 dos 413.994 beneficiários aptos realizaram o procedimento em Manaus. Isso representa uma cobertura de aproximadamente 70,9%, deixando quase um terço do público esperado sem a atualização.

Entre as crianças, o índice foi ainda menor. Das 114.996 que deveriam passar pelo acompanhamento, apenas 59.988 compareceram às unidades de saúde, alcançando cerca de 52,2% de cobertura no período analisado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o acompanhamento deve ser feito em cada semestre, nos intervalos de janeiro a junho e de julho a dezembro. O objetivo é garantir que os beneficiários permaneçam com a situação regular perante o programa.

Créditos: Ubirajara Machado / MDS

Falta de atualização pode afetar pagamentos

Para realizar o procedimento, basta procurar uma unidade da rede municipal de saúde e agendar a consulta. No atendimento, é necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF, além da caderneta de vacinação das crianças e do pré-natal, no caso das gestantes.

Durante a consulta, os profissionais avaliam as condições gerais de saúde dos pacientes. Quando identificam necessidade, também orientam sobre vacinação, solicitam exames complementares e fazem encaminhamentos para outros atendimentos da rede pública.

A Secretaria reforça que o descumprimento da exigência pode trazer consequências para os beneficiários. Inicialmente, o Ministério da Saúde envia notificações informando a pendência, mas a ausência do acompanhamento por mais de uma vigência pode resultar na suspensão ou até no cancelamento do Bolsa Família, caso a situação não seja regularizada.