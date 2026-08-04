Moradores de Quedas do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por motivo de calamidade. A medida começou a valer nesta terça-feira (4) e atende famílias prejudicadas pelas tempestades que atingiram o município.

Pedido pode ser feito sem sair de casa

A autorização contempla apenas moradores de endereços reconhecidos pela Defesa Civil como afetados pelos eventos climáticos. As solicitações poderão ser enviadas até o dia 11 de novembro de 2026, exclusivamente pelos canais digitais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.

Todo o procedimento é realizado pelo aplicativo oficial do FGTS, sem necessidade de comparecimento a uma agência bancária. Após concluir a análise da documentação, o valor aprovado será depositado na conta indicada pelo trabalhador.

Para receber o benefício, é necessário possuir saldo disponível no FGTS e não ter efetuado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O limite autorizado é de até R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o saldo existente.

Documentação deve ser enviada pelo aplicativo

O processo de solicitação começa com a escolha da modalidade de saque por calamidade no aplicativo. Em seguida, o trabalhador informa o município atingido, anexa os documentos exigidos e cadastra uma conta bancária para receber os recursos.

Entre os documentos aceitos estão um documento oficial de identificação com foto e uma selfie segurando esse documento. Também é necessário apresentar comprovante de residência emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade ou, quando permitido, uma declaração emitida pelo município ou pelo próprio solicitante.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem pode acessar o benefício

O aplicativo FGTS está disponível gratuitamente para aparelhos com sistemas Android e iOS. A ferramenta concentra todas as etapas do pedido, permitindo acompanhar a análise e o andamento da solicitação diretamente pelo celular.

O saque extraordinário foi liberado para auxiliar moradores que sofreram prejuízos em decorrência das fortes chuvas. A iniciativa busca oferecer acesso mais rápido aos recursos do FGTS para apoiar despesas urgentes relacionadas aos danos provocados pelas tempestades registradas em Quedas do Iguaçu.