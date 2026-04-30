No Brasil, aproximadamente 2,4 milhões de professores têm acesso a um benefício que garante descontos em diversas áreas, como hospedagens, farmácias, livros e cursos. Essa iniciativa é especialmente relevante, considerando que esses profissionais desempenham um papel crucial na educação básica, atendendo a mais de 47 milhões de alunos.

O Censo Escolar 2022, realizado pelo INEP, revela que a maioria dos docentes é composta por mulheres, representando 79,2% do total. De acordo com os dados do Censo, existem cerca de 2,315 milhões de professores atuando na educação básica.

Dentre eles, aproximadamente 1,37 milhão trabalha no ensino fundamental, enquanto 595 mil estão na educação infantil. Além disso, o Brasil conta com cerca de 323 mil professores no ensino superior, conforme dados de 2020. Essa diversidade de atuação reflete a importância dos educadores na formação das novas gerações.

Proporção de Professores

A proporção de professores no Brasil é de cerca de 11,3 para cada mil habitantes. Essa estatística destaca a relevância da profissão e a necessidade de valorização dos educadores.

A presença significativa de mulheres na rede pública, onde 78,8% dos professores são do sexo feminino, também merece destaque, pois indica uma forte participação feminina na educação.

Estudos apontam para um possível “apagão docente”, com uma previsão de carência de até 235 mil professores até 2040. Esse cenário é preocupante, pois pode impactar diretamente a qualidade da educação oferecida aos alunos. A falta de profissionais qualificados pode resultar em um déficit que comprometerá o aprendizado e a formação dos estudantes.

Desconto para professores

A Carteira do Professor é um instrumento que possibilita aos docentes brasileiros usufruírem de vantagens significativas. Com esse benefício gratuito, os educadores podem acessar descontos em produtos e serviços, o que pode aliviar os custos associados à profissão.