Um dos jogadores mais bem-sucedidos financeiramente da história do futebol, Neymar é dono de uma fortuna bilionária. Enquanto isso, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, não chega nem perto do camisa 10 do Santos em termos de patrimônio.

Embora seja um dos maiores nomes da história do esporte bretão, o dinheiro acumulado pelo italiano não acompanha o que conquistou ao longo da carreira. Afinal, Carletto não chegou a ser um astro do nível de Neymar, jogou em uma outra época e só começou a ganhar grana para valer como treinador.

Quanto ao seu patrimônio, há uma divergência. O Celebrity Net Worth aponta que sua fortuna é composta por cerca de US$ 50 milhões (R$ 284,37 milhões). O GiveMeSport, por sua vez, afirma que ela é um pouco maior, estando estimada em US$ 54 milhões (R$ 310,6 milhões).

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De toda maneira, é bem menos do que possui o astro do Peixe. Ancelotti, vale lembrar, tem contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo – as partes já trabalham para uma renovação de vínculo. O compromisso contempla o salário de R$ 5 milhões mensais.

Fortuna de Neymar é de ‘cair o queixo’

De acordo com a Forbes, a fortuna do meia-atacante de 34 anos de idade está estimada em nada menos que R$ 6,5 bilhões. Só os grandes nomes do futebol e do esporte em geral alcançaram números tão expressivos em termos de dinheiro.

Sem dúvidas, Neymar é um dos atletas mais bem-sucedidos financeiramente da história do esporte. Além da grana que faturou com salários e negociações dentro do futebol, o craque soube explorar sua imagem como poucos e fez rios de dinheiro fora dos gramados.

Em 2024, ele foi eleito o terceiro jogador de futebol mais bem pago do planeta. Já no ano seguinte, figurou na 25ª posição entre os atletas mais bem pagos do mundo.