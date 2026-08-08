Em duas movimentações feitas no mercado da bola nos últimos dias, o Atlético-MG encaminhou as contratações de dois jogadores de seleção. A dupla deve desembarcar no Brasil para brigar por lugar entre os onze iniciais do time comandado pelo técnico argentino Eduardo Domínguez.

O primeiro dos selecionáveis é Fred, que irá rescindir contrato com o Fenerbahçe e ficará livre no mercado da bola. Segundo informações dos jornalistas Arthur Albuquerque e Igor Assunção, já existe um acordo entre a diretoria alvinegra e o volante. Concretizando a rescisão, ele poderá assinar com o Galo.

O meio-campista, inclusive, está trabalhando nos últimos detalhes de sua mudança definitiva para o território nacional. Revelado pelo Internacional, mas torcedor atleticano, o veterano de 33 anos fez carreira no exterior, com passagens por Manchester United e Shakhtar Donetsk, e disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 com a Seleção Brasileira.

Além de Fred, quem também está de malas prontas para desembarcar por aqui e vestir a camisa alvinegra é Kevin Castaño, de 25 anos. O Galo acertou o empréstimo de uma temporada do volante colombiano junto ao River Plate. O vínculo inclui uma cláusula de compra definitiva caso metas esportivas sejam alcançadas por ele ao longo do período.

Créditos: Instagram/Fred

Atlético-MG garante reforços de Copa do Mundo

Os dois novos reforços do Atlético não são apenas selecionáveis, com também são nomes de Copa do Mundo. Conforme destacado anteriormente, Fred esteve presente em duas edições de Mundial, embora em uma delas (2022) tenha saído como vilão na eliminação do Brasil.

Castaño, por sua vez, esteve com a Colômbia agora na Copa de 2026, momento mais importante de sua carreira. Antes um destaque do River, ele acabou perdendo espaço na equipe argentina e deixou de fazer parte dos planos da comissão técnica de Eduardo Coudet. Agora, terá uma nova chance de reafirmar na Arena MRV.