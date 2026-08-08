A diferença entre os benefícios previdenciários pagos no Brasil e na Argentina voltou a chamar atenção diante do cenário econômico dos dois países. Enquanto o INSS garante uma aposentadoria mínima de R$ 1.621, o valor básico pago aos aposentados argentinos permanece inferior quando convertido para a moeda brasileira.

Na Argentina, a aposentadoria mínima está fixada em 403 mil pesos, equivalente a aproximadamente R$ 1.417. Muitos beneficiários também recebem um bônus federal de 70 mil pesos para complementar a renda. No entanto, esse adicional permanece sem reajuste desde março de 2024.

Inflação reduz poder de compra

A elevada inflação argentina tem diminuído o valor real recebido pelos aposentados ao longo dos últimos meses. Mesmo com atualizações periódicas do benefício principal, o complemento congelado perdeu força diante da alta dos preços. Esse cenário afeta principalmente quem depende da aposentadoria mínima.

Dados recentes apontam que a inflação acumulada em 12 meses alcançou 33,5% no país. Como consequência, o poder de compra dos aposentados sofreu uma redução significativa. Especialistas destacam que a ausência de correções no bônus ampliou os impactos da inflação sobre a renda mensal.

Estudos indicam que, caso o benefício complementar tivesse sido atualizado conforme a evolução dos preços, seu valor seria muito superior ao pago atualmente. A defasagem tem alimentado críticas sobre a política previdenciária adotada no país. O tema continua entre os desafios econômicos enfrentados pelo Governo argentino.

Créditos: Divulgação INSS

Diferença em relação ao Brasil

No Brasil, a aposentadoria mínima acompanha o valor do salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.621. Esse mecanismo garante reajustes periódicos conforme as regras definidas para o piso salarial. Com isso, os benefícios acompanham as alterações previstas na legislação brasileira.

A comparação entre os dois sistemas evidencia diferenças na forma de atualização dos pagamentos. Enquanto aposentados argentinos enfrentam perdas relacionadas à inflação e ao congelamento do bônus complementar, o piso previdenciário brasileiro permanece vinculado ao salário mínimo. As regras de cada país seguem modelos distintos para definir os reajustes e a proteção da renda dos beneficiários.