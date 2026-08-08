Agosto será um mês de pagamentos para diversos programas sociais e benefícios previdenciários administrados pelo Governo Federal. Bolsa Família, Pé-de-Meia, Gás do Povo, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e benefícios do INSS já têm cronogramas definidos para os repasses aos beneficiários.

Bolsa Família e Gás do Povo abrem o calendário

O Bolsa Família inicia os depósitos em 18 de agosto para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Os pagamentos seguem de forma escalonada até 31 de agosto, conforme o último dígito do NIS informado no cartão do programa.

Além do valor mínimo de R$ 600 por família, o benefício pode incluir parcelas adicionais. Crianças de até 6 anos garantem R$ 150 extras, enquanto gestantes, nutrizes e dependentes entre 7 e 18 anos incompletos podem receber complementos de R$ 50.

O Gás do Povo também terá liberações em agosto. Os vales serão disponibilizados no dia 10 para grupos familiares que se enquadram nas regras do programa, conforme a data de ingresso e a quantidade de integrantes da família.

Pé-de-Meia e INSS também terão depósitos

Os estudantes participantes do Pé-de-Meia receberão novos pagamentos entre os dias 24 e 31 de agosto. Nesse período, alunos do ensino médio terão acesso à quinta parcela do Incentivo Matrícula, enquanto beneficiários da Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberão o Incentivo Conclusão.

Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS também contam com calendário definido. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos referentes a agosto começam em 25 de agosto e seguem até 8 de setembro, conforme o número final do benefício.

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Abono salarial encerra calendário anual

Quem recebe valores superiores ao piso nacional terá os pagamentos realizados entre 1º e 8 de setembro. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) segue exatamente esse mesmo cronograma, utilizando as datas estabelecidas pelo INSS.

O PIS/Pasep também terá uma nova rodada de pagamentos em agosto. Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro receberão o abono salarial no dia 15, encerrando o calendário de liberações previsto para 2026.