O Governo Federal esclareceu que não procede a informação sobre uma suposta suspensão de 17 dias nos pagamentos do Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o intervalo entre os calendários de julho e agosto faz parte da programação regular do benefício.

Intervalo faz parte do calendário oficial

De acordo com o MDS, o Bolsa Família é pago sempre durante os últimos dez dias úteis de cada mês. Por esse motivo, o espaço entre o encerramento de um ciclo e o início do seguinte varia conforme a quantidade de dias úteis e a presença de feriados no calendário.

Em julho de 2026, os depósitos ocorreram entre os dias 20 e 31. Já os pagamentos de agosto começam em 18 de agosto e seguem até o dia 31, sem qualquer interrupção extraordinária ou alteração nas regras do programa.

A ordem dos depósitos continua sendo definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Quem possui NIS final 1 recebe no primeiro dia do calendário, enquanto os beneficiários com final 0 são atendidos na última data prevista.

Situações especiais seguem regras próprias

Em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal, os pagamentos podem ser antecipados. Nesses casos, os beneficiários recebem no primeiro dia do calendário, independentemente do número final do NIS.

Para verificar a data correta de recebimento, o beneficiário pode consultar o cartão do programa ou acessar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família. Esses canais também disponibilizam outras informações relacionadas aos pagamentos e ao cadastro.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Governo orienta consulta aos canais oficiais

O Ministério reforça que dados sobre calendário, valores e regras do Bolsa Família são divulgados exclusivamente por seus canais oficiais. A recomendação é que os beneficiários utilizem essas plataformas para confirmar qualquer informação antes de compartilhá-la.

A pasta alerta que conteúdos falsos divulgados em redes sociais e aplicativos de mensagens podem causar dúvidas entre os participantes do programa. Por isso, a orientação é conferir sempre as informações oficiais antes de tomar qualquer decisão relacionada ao benefício.