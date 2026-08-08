Rumores sobre novas contratações na equipe da Audi circulam com força nos bastidores da Fórmula 1 nas últimas semanas. O chefe do time, Mattia Binotto, afastou especulações envolvendo nomes como Carlos Sainz e George Russell, reafirmando sua confiança total na dupla atual.

Manter Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg no comando dos carros é a estratégia oficial da montadora alemã para o futuro. Essa formação busca combinar a vivacidade de um jovem talento com a bagagem de um veterano experiente nas pistas.

O posicionamento da equipe: Audi

Mattia Binotto comentou o cenário atual em declarações ao RacingNews365, demonstrando tranquilidade quanto às escolhas feitas pela escuderia. O dirigente italiano destacou que a associação do time a pilotos de renome apenas comprova que o projeto tem ganhado credibilidade no mercado.

A percepção positiva sobre a Audi mostra que o trabalho desenvolvido tem atraído olhares atentos da categoria máxima do automobilismo mundial. O chefe do time reforçou que não acompanha notícias externas e mantém o foco total no desempenho dos contratados atuais.

Confiança no talento dos pilotos

O desempenho dos corredores segue como prioridade máxima, superando qualquer expectativa de mudança no comando dos bólidos para a próxima temporada. A antiga parceria entre o dirigente italiano e Carlos Sainz durante a era Ferrari não será motivo para alterações contratuais agora.

Para Mattia Binotto, os dois pilotos da equipe são extremamente rápidos, o que justifica a satisfação com a escolha atual. O comando do projeto acredita que essa combinação de habilidades traz resultados sólidos para a equipe dentro das pistas da Fórmula 1.

A manutenção de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg é uma decisão definitiva tomada pela gestão da Audi nesta fase. O time agora concentra seus esforços técnicos visando otimizar a performance competitiva para o próximo calendário oficial da modalidade.