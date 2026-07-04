Entre os diversos programas presentes atualmente no Brasil, um voltado para os estudantes do nosso país é o Pé-de-Meia, que tem uma excelente notícia confirmada, envolvendo números que mostram a importância do incentivo.

Os dados do Censo Escolar de 2025 mostram uma redução significativa no abandono escolar no ensino médio da rede pública. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a taxa caiu para 2,5% no ano passado, o menor índice registrado desde o início da série histórica, em 2007.

Em comparação com 2023, período anterior à implementação do programa Pé-de-Meia, o abandono escolar no ensino médio recuou 34%. A iniciativa do governo federal oferece incentivos financeiros a estudantes dessa etapa de ensino com o objetivo de estimular a permanência nas salas de aula.

Créditos: Arquivo Agência Brasil

Programa é um dos mais conhecidos pelos brasileiros

Criado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Pé-de-Meia tornou-se uma das principais políticas educacionais da atual gestão, contando com orçamento bilionário e figurando entre os programas de maior destaque do Executivo.

Os números foram divulgados oficialmente pelo Ministério da Educação na sexta-feira (26/6). Além da redução no abandono escolar, o levantamento também aponta melhora nos indicadores de aprovação e reprovação tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental.

Nos anos finais do ensino fundamental, a taxa de abandono ficou em 1% em 2025. O indicador é considerado um importante sinal de alerta, já que o abandono durante o ano letivo costuma anteceder a evasão escolar, situação em que o estudante deixa de renovar a matrícula no ano seguinte.