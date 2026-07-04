O calendário de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de julho já pode ser consultado pelos beneficiários. Os depósitos seguem o escalonamento tradicional, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Entretanto, famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal recebem o benefício antecipadamente, no primeiro dia do cronograma, em 20 de julho.

Em junho, por exemplo, cerca de 1,16 milhão de famílias de 207 municípios distribuídos em oito estados tiveram acesso ao pagamento antecipado, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os depósitos referentes ao mês anterior foram concluídos no dia 30 de junho.

Para os demais beneficiários, os pagamentos de julho serão realizados entre os dias 20 e 31, seguindo o calendário oficial.

Calendário do Bolsa Família de julho

NIS final 1: 20 de julho

NIS final 2: 21 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 27 de julho

NIS final 7: 28 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Créditos: Agência Brasil

Como receber o benefício?

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de comparecer a uma agência bancária. Também é possível utilizar o Cartão Bolsa Família para realizar compras na função débito e efetuar saques em:

agências da Caixa Econômica Federal;

casas lotéricas;

correspondentes Caixa Aqui;

terminais de autoatendimento.

Nos caixas eletrônicos da Caixa, quem possui biometria cadastrada pode realizar o saque mesmo sem apresentar o cartão.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

O primeiro passo para participar do programa é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sistema que reúne informações de famílias de baixa renda. Após a inscrição, os dados passam por análise para verificar se a família atende aos critérios exigidos pelo Bolsa Família.

É importante destacar que a inscrição no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, pois cada benefício possui regras específicas de concessão. No entanto, o cadastro é obrigatório para que a família possa ser avaliada e, se elegível, incluída no Bolsa Família.