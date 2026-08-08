O mercado do Futebol nacional registra movimentações intensas com a saída definitiva de JP do Vasco para o Casa Pia. O clube carioca garantiu contratualmente o direito de recompra do jovem atleta futuramente.

Essa estratégia permite ao time brasileiro manter uma margem de manobra sobre o futuro do jogador português. A transferência consolida a reestruturação do elenco vascaíno para o restante da temporada vigente.

Situação de Fabinho no mercado: Vasco

Diferente do jovem vascaíno, o volante Fabinho encontra-se disponível para assinar com qualquer agremiação sem custos. Sua saída do Al-Ittihad foi oficializada recentemente após um longo ciclo de duas temporadas completas. O jogador, com passagem marcante pelo Liverpool, encerrou seu vínculo na Arábia Saudita com números expressivos de desempenho.

Com formação inicial em Xerém, o volante construiu uma trajetória vitoriosa atuando por clubes como Monaco e Liverpool. Sua experiência internacional o tornou uma referência mundial na posição de proteção à defesa central.

O atleta integrou o elenco convocado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Participar de confrontos contra Escócia e Japão valorizou ainda mais o seu passe no cenário internacional.

Especulações sobre o futuro

O nome do meio-campista voltou a ser vinculado ao Fluminense durante as janelas recentes de contratações. A torcida tricolor expressa desejo pelo retorno do cria de Xerém, mas não existem negociações formais abertas. O volante segue com futuro indefinido enquanto avalia as propostas recebidas de outros clubes europeus ou brasileiros.

O desfecho dessa busca por um novo time deve ocorrer até o encerramento do prazo para inscrições. Qualquer novidade sobre o próximo contrato de Fabinho será divulgada pelas equipes interessadas na contratação do atleta.