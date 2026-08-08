A capital Paulista alcançou um patamar de destaque ao liderar o ranking nacional de geração de vagas formais no primeiro semestre de 2026. O município também garantiu o sétimo lugar entre as cidades mais culturais do mundo, segundo levantamento da revista Time Out.

Um total de 65.611 novos postos de Trabalho com carteira assinada foi registrado na cidade durante o primeiro semestre, conforme dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. O desempenho da capital superou, individualmente, o resultado de 23 Estados e do Distrito Federal, consolidando um ambiente favorável ao crescimento das contratações.

O protagonismo no mercado de Trabalho: empregos

O avanço no estoque de empregos atingiu 1,62%, totalizando 4.944.656 vínculos formais ao fim de junho na metrópole. O setor de serviços impulsionou o resultado, com destaque para a locação de mão de obra temporária, que criou 10.753 vagas no período.

Para apoiar profissionais, a prefeitura mantém o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), que oferece intermediação e orientação profissional. A nova unidade no Centro de São Paulo inaugurada este ano amplia o atendimento e conecta empresas a candidatos.

Referência Cultural e o papel da Virada Cultural

A Time Out elegeu a cidade como a sétima mais Cultural do mundo, sendo a única representante latino-americana no top 10. O reconhecimento reflete a força da cena artística local, que conta com instituições históricas.

Museus e uma intensa programação de música ao vivo avaliada positivamente pelos moradores. O título internacional foi celebrado às vésperas da Virada Cultural 2026, evento que mobilizou 200 equipamentos públicos com 1,2 mil apresentações gratuitas.

A expectativa era de reunir 4,8 milhões de pessoas em 24 horas de atividades. Isso acaba abrangendo desde rodas de samba e pistas de dança até grandes palcos espalhados pelas regiões da cidade.