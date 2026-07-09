Nesta sexta‑feira (10), 12.824 servidores municipais de Palmas receberão auxílio‑alimentação de até R$ 1.000. O benefício tem caráter indenizatório, garantindo pagamento integral sem descontos de impostos ou contribuições previdenciárias.

O crédito será disponibilizado nos cartões das bandeiras Vólus e Pluxee, facilitando o acesso imediato ao recurso. Quem ganha até R$ 6.060 tem direito a R$ 1.000; quem ultrapassa o limite recebe R$ 800.

Este mês, o benefício totaliza R$ 12,3 milhões, conforme a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Seplan). A injeção de recursos deve impulsionar o comércio e os serviços da capital, estimulando a circulação de renda.

Como o benefício é distribuído: Seplan

O pagamento será creditado nos cartões Vólus e Pluxee, que os servidores já utilizam para outras verbas. Para acessar o valor, basta ativar o cartão na rede de terminais autorizados, sem custo adicional.

A elegibilidade depende da faixa salarial, com limite máximo de R$ 6.060 para receber o auxílio completo de R$ 1.000. Quem ultrapassa esse teto tem direito a R$ 800, valor reduzido que ainda complementa a renda mensal.

Impacto econômico na cidade

A aplicação de R$ 12,3 milhões no auxílio‑alimentação representa uma injeção de recursos no comércio local. Com o aumento da demanda, estabelecimentos de alimentação, varejo e serviços tendem a registrar crescimento nas vendas.

Além de melhorar a renda das famílias, o auxílio pode gerar efeitos multiplicadores ao estimular consumo de bens duráveis. Esse movimento pode fortalecer a arrecadação municipal, permitindo investimentos em infraestrutura e serviços públicos essenciais.

Os servidores podem conferir o crédito em seus cartões na manhã desta sexta‑feira, verificando saldo via aplicativo das bandeiras. Caso haja dúvidas, a Seplan disponibiliza canal de atendimento telefônico para esclarecimentos sobre o benefício.