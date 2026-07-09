A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 aumentou a pressão sobre o técnico Carlo Ancelotti. Após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, o ex-atacante Romário fez duras críticas ao treinador italiano e defendeu sua saída imediata do comando da equipe nacional.

Em vídeo divulgado em seu canal, o campeão mundial de 1994 não escondeu a insatisfação com o desempenho do Brasil no torneio. Segundo ele, a apresentação diante dos noruegueses foi inaceitável e demonstrou que a equipe precisa de mudanças profundas para voltar a ser protagonista no cenário internacional.

Romário afirmou que, caso estivesse à frente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), teria tomado uma decisão drástica ainda nos vestiários. Para o ex-jogador, Ancelotti não reúne mais condições de permanecer no cargo após a precoce despedida da Seleção no Mundial.

As críticas do ex-camisa 11 se concentraram principalmente na falta de reação da equipe durante a competição. Na avaliação de Romário, o Brasil voltou a repetir erros de campanhas anteriores e segue distante do nível esperado pela torcida em uma Copa do Mundo.

O senador também fez uma comparação com o ciclo de Tite na Seleção Brasileira. Ele lembrou que o antigo treinador permaneceu no cargo após a eliminação para a Bélgica, em 2018, e somente deixou o comando depois da queda diante da Croácia, em 2022.

A pressão sobre Carlo Ancelotti aumenta nos bastidores, enquanto a CBF passa a ser cobrada por uma definição sobre o futuro da comissão técnica e os próximos passos da Seleção Brasileira.