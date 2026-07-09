Os bastidores do Cruzeiro estão movimentados, com jogador deixando a equipe para atuar em um rival de Série A, mas em contrapartida tem goleiro que está de malas prontas, retornando ao clube mineiro.

Começamos pela saída, já que o Mirassol anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação do meia Japa, de 22 anos, por empréstimo junto ao Cruzeiro. O jogador, que vinha recebendo poucas oportunidades com o técnico Artur Jorge, chega ao clube paulista em busca de mais espaço e sequência na carreira.

O vínculo de Japa com o Mirassol será válido até o fim de 2026. Esta será a primeira experiência do meio-campista fora do Cruzeiro, clube onde foi formado e estreou como profissional. Apesar de ter vivido momentos de destaque e parecer próximo de se firmar no elenco principal, o atleta acabou perdendo espaço ao longo das temporadas.

O Cruzeiro também confirmou a saída temporária do jogador e desejou sucesso ao atleta em sua nova etapa profissional. Japa já havia se despedido do clube mineiro na quarta-feira (8), por meio de suas redes sociais.

Natural de Goianinha, no Rio Grande do Norte, João Wellington Gadelha Melo de Oliveira, conhecido como Japa, iniciou sua trajetória no Cruzeiro em 2019, ainda na categoria sub-15. O jogador passou pelas divisões de base do clube, disputou as temporadas de 2022 e 2023 pelo sub-20 e foi promovido ao time profissional no mesmo ano.

Na base celeste, Japa chamou atenção pela qualidade técnica e capacidade de organização do jogo. Apesar de ser volante de origem, também atuou como meio-campista e lateral-esquerdo. No profissional, recebeu suas primeiras oportunidades na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023 e ganhou mais espaço em 2024.

Nos últimos anos, porém, o jogador enfrentou dificuldades com lesões e teve a sequência prejudicada. Recuperado, voltou a receber oportunidades no início de 2026, mas acabou sendo pouco utilizado após a chegada de Artur Jorge.

Com o interesse de algumas equipes, o Mirassol avançou nas negociações e garantiu o empréstimo do jovem atleta até o final da temporada.

Após passagem pelo Avaí, goleiro está retornando

O goleiro Léo Aragão está de volta ao Cruzeiro após encerrar sua passagem pelo Avaí. O jogador se despediu do clube catarinense na última quarta-feira (8), depois de uma temporada em que conquistou a titularidade e ganhou destaque atuando por empréstimo.

O retorno do arqueiro acontece por solicitação do próprio Cruzeiro, que exerceu uma cláusula prevista no contrato de empréstimo. Inicialmente, o vínculo com o Avaí era válido até dezembro de 2026, mas a Raposa optou por antecipar a volta do atleta para reforçar o elenco.

Pelo Avaí, Léo Aragão disputou 23 partidas na temporada e assumiu a condição de titular da equipe. O goleiro, porém, estava em processo de recuperação de uma lesão e não atua desde 15 de junho, quando participou da derrota por 3 a 2 para o Londrina.

No Cruzeiro, Léo Aragão retorna para disputar espaço no elenco comandado por Artur Jorge. Atualmente, o treinador conta com Otávio como titular, além de Matheus Cunha, Marcelo Eráclito e Vitor Lamounier como opções. Cássio segue em recuperação de lesão.

Contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2024, junto ao Red Bull Bragantino, Léo Aragão tem contrato com o clube mineiro até dezembro de 2027.