Na atual situação financeira do nosso país, algumas vezes os brasileiros ficam no chamado “aperto” ou até mesmo precisam de um dinheiro para abrir um negócio próprio. Com isso, as vezes a saída é ir atrás dos famosos empréstimos, e se você faz parte desse time, surge uma importante notícia.

A Caixa Econômica Federal oferece uma linha de microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem para pessoas físicas que desejam iniciar ou ampliar um pequeno negócio. O Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) também contempla os Microempreendedores Individuais (MEIs), com valores que podem chegar a R$ 3 mil.

O programa utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com previsão de investimento de aproximadamente R$ 3 bilhões para financiar os empréstimos. De acordo com a Caixa, milhares de contratos foram realizados logo nos primeiros dias após o início da iniciativa.

Créditos: Arquivo/ Agência Brasil

Dois grupos surgem como público-alvo da medida

O SIM Digital tem como público-alvo dois grupos: pessoas físicas interessadas em empreender e microempreendedores individuais formalizados. As condições variam conforme o perfil do solicitante.

Para pessoas físicas, o crédito pode chegar a R$ 1 mil, com juros a partir de 1,95% ao mês e prazo de pagamento de até 24 meses. Já os MEIs podem solicitar até R$ 3 mil, com taxas a partir de 1,99% ao mês e também parcelamento em até dois anos.

Uma das novidades do programa é a possibilidade de acesso ao crédito para pessoas negativadas em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, desde que as dívidas não ultrapassem R$ 3 mil. No caso dos MEIs, é necessário comprovar pelo menos 12 meses de atividade com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Como é possível solicitar o microcrédito do Caixa Tem?

A solicitação do empréstimo varia de acordo com o perfil do empreendedor. Pessoas físicas podem fazer todo o processo pelo aplicativo Caixa Tem. Para isso, é necessário baixar o aplicativo ou atualizar os dados cadastrais, caso já possua uma conta.

Durante o cadastro, o usuário deverá enviar informações pessoais, foto do documento de identidade, uma selfie e dados sobre sua renda mensal. Após a análise e aprovação do pedido, o valor contratado é depositado diretamente na conta do cliente.

No caso dos Microempreendedores Individuais (MEIs), a solicitação precisa ser feita presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal. O empreendedor deve apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, documentos da empresa e comprovar mais de 12 meses de atividade como MEI.

Segundo a Caixa, após a atualização cadastral e aprovação do crédito, o valor pode ser liberado em até 10 dias. Depois da contratação, os recursos são disponibilizados diretamente na conta do cliente.

O microcrédito do SIM Digital busca facilitar o acesso ao financiamento para pequenos empreendedores, permitindo investimentos em compra de equipamentos, estoque, melhorias no negócio ou início de uma nova atividade profissional.