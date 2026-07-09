A presença constante de Shakira usando óculos escuros durante os jogos da Copa do Mundo despertou a curiosidade de torcedores nas redes sociais. A cantora colombiana, que tem acompanhado diversas partidas do torneio, transformou o acessório em uma marca registrada de suas aparições nos estádios.

Até o momento, não existe qualquer explicação oficial da artista ou de sua equipe sobre o motivo da escolha. A principal hipótese levantada por fãs é que os óculos fazem parte do visual adotado pela cantora e também servem para proteger os olhos da forte incidência de luz solar, já que boa parte das partidas da competição acontece durante o dia.

Outra especulação que circula nas redes sociais sugere que Shakira poderia estar enfrentando algum tipo de irritação nos olhos, como uma conjuntivite. No entanto, essa informação nunca foi confirmada pela artista nem por pessoas próximas.

Sem um posicionamento oficial, as razões para o uso frequente dos óculos permanecem no campo das suposições. Enquanto isso, o acessório continua chamando a atenção dos torcedores e se tornando um dos detalhes mais comentados sobre as aparições da cantora nos estádios da Copa do Mundo.