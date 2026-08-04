Antes de embarcar para o Japão, brasileiros terão mais tempo para aproveitar uma facilidade importante. O Governo japonês confirmou a extensão da isenção de visto para viagens de curta duração até setembro de 2029, mantendo as regras atuais para quem atende aos requisitos previstos no acordo bilateral.

Isenção continua válida para viagens curtas

A medida amplia um benefício que começou a valer em setembro de 2023. Inicialmente prevista para terminar neste ano, a dispensa do visto foi renovada por mais três anos após entendimento firmado entre os Governos do Brasil e do Japão. O acordo também beneficia cidadãos japoneses que visitam o território brasileiro.

Com a renovação, brasileiros poderão permanecer em solo japonês por até 90 dias sem solicitar visto previamente. A regra vale apenas para deslocamentos de curta duração e preserva o modelo de reciprocidade adotado entre os dois países nas viagens temporárias.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a isenção contempla viagens de turismo, compromissos de negócios, visitas familiares, participação em eventos e outras atividades temporárias. O benefício não permite exercer trabalho remunerado durante a permanência no Japão.

Outro requisito indispensável é possuir passaporte eletrônico brasileiro. O documento precisa conter chip de identificação, indicado pelo símbolo localizado na capa, condição exigida para que o viajante possa utilizar a dispensa do visto.

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Economia para quem pretende visitar o Japão

A renovação também reduz custos para os brasileiros. Isso porque o Japão reajustou recentemente as taxas cobradas dos países que continuam obrigados a emitir visto antes da viagem, elevando significativamente os valores cobrados.

O visto de entrada única passou de 3 mil para 15 mil ienes. Já o documento de múltiplas entradas teve aumento de 6 mil para 30 mil ienes, representando um reajuste de cinco vezes em comparação às tarifas anteriores.

Enquanto isso, o interesse pelo destino segue crescendo. Dados da Organização Nacional de Turismo do Japão apontam que mais de 110 mil brasileiros viajaram ao país em 2025, volume cerca de 29% superior ao registrado no ano anterior.