O Bolsa Família terá reforço financeiro neste mês com a inclusão de benefícios extras autorizados pelo Governo Federal. O programa social possui valor base de R$ 600, mas alguns beneficiários poderão receber até R$ 750 conforme a composição familiar.

O aumento considera critérios ligados à presença de crianças, adolescentes, gestantes e bebês nas famílias cadastradas. Famílias com crianças de até seis anos recebem adicional de R$ 150 por integrante dessa faixa etária.

Já gestantes, mães de bebês com até seis meses e responsáveis por jovens entre sete e 18 anos têm direito a um acréscimo de R$ 50. As regras também exigem frequência escolar das crianças e manutenção da vacinação em dia para garantir o recebimento dos valores.

O aumento no valor do Bolsa Família amplia o alcance do programa entre famílias de baixa renda. O benefício principal continua sendo pago mensalmente, enquanto os adicionais variam conforme o perfil de cada núcleo familiar.

Pagamentos serão feitos conforme o NIS

O calendário de pagamentos seguirá a ordem do Número de Identificação Social, conhecido como NIS. O cronograma começa no dia 18 de agosto e segue até o dia 30 do mesmo mês. Os beneficiários com NIS final 1 recebem primeiro, enquanto os inscritos com final 0 encerram os depósitos realizados pela Caixa Econômica Federal.

Além dos valores extras incluídos no Bolsa Família, parte dos beneficiários também receberá o auxílio-gás. O benefício é destinado ao custeio do botijão de gás de 13 quilos e possui pagamento realizado a cada dois meses. O valor pago considera a média de preços calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

O auxílio-gás tem sido utilizado por famílias de baixa renda para manter despesas domésticas relacionadas ao preparo de alimentos. O pagamento adicional acompanha o calendário do programa social e integra as medidas voltadas ao atendimento das famílias inscritas no cadastro do benefício.