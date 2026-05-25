A definição sobre a chegada de reforços ao Santos voltou ao centro das atenções após mais um tropeço da equipe na temporada. Depois do empate desastroso pela Copa Sul-Americana e de mais uma derrota no Brasileirão, o clube passou a conviver com uma pressão ainda maior para buscar alternativas no mercado.

O técnico Cuca deixou claro que o elenco atual encontra dificuldades para suportar a sequência de jogos. Justamente por isso, ele aproveitou a entrevista coletiva para cobrar mudanças e pedir novas peças para o restante do ano.

Recentemente, após a partida contra o San Lorenzo, o treinador afirmou que faltou “malandragem” ao time em um momento decisivo. Segundo ele, a situação envolvendo Lautaro acabou prejudicando diretamente a equipe no lance do segundo gol argentino.

Cuca explicou que o jogador já estava preparado para entrar em campo, mas a substituição demorou mais do que o esperado. No entanto, antes da troca acontecer, o Santos precisou bater o tiro de meta rapidamente para evitar uma possível advertência da arbitragem.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Cobrança por mudanças aumenta nos bastidores

Na sequência da entrevista, o treinador também falou sobre a dificuldade de disputar várias competições ao mesmo tempo. De acordo com ele, o elenco ainda precisa ser mais equilibrado para conseguir suportar três frentes ao longo da temporada.

A cobrança por reforços, inclusive, acontece em um momento considerado delicado para o Santos. Afinal, além da pressão pelos resultados, o clube também tenta evitar novos problemas de desgaste físico e queda de rendimento em partidas decisivas da temporada.

Além disso, Cuca demonstrou preocupação com o cenário financeiro do clube e com as opções disponíveis no mercado. Até mesmo por isso, ele ressaltou a dificuldade de encontrar atletas dentro do orçamento santista, levantando dúvidas sobre a capacidade do Santos de fazer grandes investimentos no meio do ano.