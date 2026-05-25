O Palmeiras já definiu algumas prioridades para a próxima janela de transferências e, justamente por isso, entende que não pretende buscar reforços para determinadas posições do elenco. Ao mesmo tempo, o clube ainda sonha com duas contratações consideradas importantes para fortalecer o grupo visando a sequência da temporada.

Mesmo com críticas vindas de parte da torcida, as laterais não devem receber novos nomes. A avaliação interna é de que o elenco possui boas opções tanto pela esquerda quanto pela direita, além da confiança no retorno de jogadores que seguem em recuperação física.

Na lateral esquerda, Piquerez está na reta final do tratamento após a cirurgia no tornozelo direito e deve reassumir a titularidade depois da Copa do Mundo. Arthur ganhou espaço com boas atuações, enquanto Jefté aparece como alternativa para o setor ao longo da temporada.

Já pelo lado direito, Giay e Khellven seguem prestigiados pela comissão técnica. O argentino, inclusive, foi convocado recentemente para a seleção de seu país e já despertou interesse do futebol europeu antes mesmo de chegar ao Palmeiras. No entanto, um reforço só chegaria caso algum atleta receba proposta de saída.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Palmeiras ainda acompanha Nino e Danilo

Apesar da cautela no mercado, o Palmeiras segue monitorando a situação de Danilo. O meio-campista do Botafogo interessa ao clube, mas a negociação é considerada extremamente complicada. Leila Pereira afirmou que não existe conversa em andamento e destacou que o jogador está focado na disputa da Copa do Mundo.

O desejo do atleta é retornar ao futebol europeu, enquanto o Botafogo espera receber ao menos 40 milhões de euros pela negociação. Além disso, o Palmeiras também continua tentando encontrar um acordo por Nino, do Zenit. Os russos pedem 20 milhões de euros pelo defensor, valor considerado alto pela diretoria, embora exista o entendimento de que o zagueiro deseja voltar ao Brasil.